CURIOSIDAD. Por cierto, Pedro Miguel González, cuando presidió la Comisión de Presupuesto de la Asamblea –allá por el año 2006–, de vez en cuando ordenaba que la sesión fuera a puertas cerradas. Pero ahora que no es diputado ni –que sepamos– funcionario a sueldo de la Asamblea, no solo acude a las sesiones, sino que hasta se sienta al lado de su copartidario y actual presidente de dicha comisión, Benicio Robinson. ¿De qué podrían estar hablado? ¿De plata? Ya ni guardan las apariencias…

