BOTELLAZO. Gabriel Silva presentó una propuesta para castigar con hasta dos años de prisión a las “botellas” -actualmente, la pena es de días multa y trabajo comunitario-. Paradójicamente, el Código Penal no contempla castigo alguno para los embotelladores, pero el anteproyecto De Silva pretende cambiar eso. Ojalá la propuesta sea aprobada. Lástima que no pueda ser aplicada con efectos retroactivos.

