KNOCKOUT 2X1. Luego del Knockout a la defensora de Pueblo interina, Maribel Coco, el innombrable publicó en sus redes un mensaje preguntándose cómo los funcionarios “se ridiculizan al dar ‘knockouts’ al diario del odio. De salida, vas noqueado, y te hundes versus proyectarte”. A lo que la periodista autora de la columna, le respondió: “El que no la debe no tiene por qué temerla, primero. Dos, usted me dio un Knockout estando en campaña. Y tres, me iba a dar otro al finalizar su gobierno… pero quería las preguntas por adelantado y le dije que no”. Hasta para esto hay gente que busca la forma de hacer trampa.

TORPEZA. A la Policía Nacional ahora le ha dado por conducir retenes en las diferentes estaciones del Metro, pidiendo la cédula o documentos de identidad a los usuarios, quienes se quejan por la demora que esto les ocasiona en sus trasbordos. No queda claro lo que pretenden las autoridades. Lo cierto es que de todos los sitios para buscar delincuentes, el Metro –con todo su sistema de cámaras y vigilancia– es probablemente el menos adecuado. Como dicen: Zapatero a tu zapato.

PELA EL OJO. El ya conocido juez Leslie Loaiza se fue de vacaciones. El juzgado a su cargo enfrenta una restructuración por la transición al Sistema Penal Acusatorio, por lo que no se sabe dónde será asignado a su regreso. Ojo, que hay varias vacantes en los tribunales superiores y de apelaciones del SPA reservados para funcionarios de la Carrera Judicial. ¿Acuerdo de recámara?

DISPARATE. Después del largo asueto del Carnaval, la Asamblea regresó con el cuento de que el personal no deberá registrar su asistencia en los relojes de marcación, “como medida de seguridad, a fin de evitar posibles contagios de infecciones respiratorias”. En cambio, la asistencia se registrará manualmente, “en las lista que para tal fin se llevan en cada unidad administrativa”. ¿Acaso es más “contagioso” un reloj marcador que un papel bond? Poco después, la desafortunada medida fue dejada sin efecto. Queda la duda si esta gente quería evitar que la Asamblea se contagie del coronavirus o que el virus se contagie de la Asamblea…

EL MUNDO AL REVÉS. El periodo de incidencias durante el pleno legislativo se ha convertido en una versión de terror de La Isla de la Fantasía. Los comentarios de algunos de los diputados son cada vez más vergonzosos. Dicen poco y la mayoría de los comentarios carecen de toda relevancia nacional. Pero sus seguidores en las gradas les aplauden y vitorean como verdaderos héroes nacionales. ¡Congolandia!…como dice el profe.

SORPRESA. Hablando del periodo de incidencias, ayer se dio uno de esos milagros. Crispiano Adames hizo dote de sus conocimientos médicos y compartió datos relevantes sobre el coronavirus. Dijo que el virus llegará a Panamá inevitablemente, pero que es prevenible, controlable, se puede atender y no constituye ninguna amenaza. Querer es poder, ¿no?





