RIDICULEZ. La Fedebeis hizo una denuncia pública en contra de la jueza de Paz de Herrera por una supuesta “extralimitación de funciones”, tras ordenar el no cobro de la entrada a la serie final del campeonato a aquellas personas que observaban el partido desde afuera del estadio. Más allá de la trespatinada que pretende esta federación, habría que cuestionar quiénes son los que realmente se extralimitan en sus funciones. Después de todo, no fue a través ellos que supuestamente se malversaron fondos de Pandeportes.

