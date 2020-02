¿Y LA PREVENCIÓN? Al paso que vamos, cualquier día de estos el Idaan nos sale con que necesita cinco días para reparar las fugas, rajaduras, daños y mantenimiento a la planta de Chilibre. Menos mal que esta gente no está a cargo del mantenimiento en el Canal, pues no hay duda de que paralizaría el comercio mundial para hacer la misma labor. El asunto aquí es que el Idaan requiere de especialistas y técnicos y menos políticos.

You May Also Like