‘MISSING IN ACTION’ . Otro que se tomó en serio el asueto del Carnaval fue el presidente Lauretino Nito Cortizo, quien lleva ya varios días que no da señales de vida pública. Cómo se nota que ya no estamos en campaña.

TUPÉ . Tal parece que el diputado Jairo Bolota Salazar está comenzando a saborear las mieles del poder. Olvidándose de su discurso de clases, se le vio muy divertido por España, aprovechando el festivo del Carnaval. Siendo consecuente con su discurso, sería bueno que nos explicara porqué decidió no carnavalear con su gente de Calle 3 en Colón. Y, eso que según él ya en la Asamblea no se gana tanta plata como antes. ¿Se acuerda diputado?

