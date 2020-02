FAVORES CON ESCOPETA. El diputado Miguel Fanovich –flamante miembro del Molirena– dijo que si el presidente Cortizo no designa a un miembro de su partido en la cartera de Gobierno “es como romper la alianza” con el PRD. Teniendo en cuenta que el Molirena no es más que un cascarón, el que necesitaría más de esa alianza es, sin duda, el Molirena. ¿De veras cree que son tan necesarios? ¿En serio quiere desafiar a la aplanadora?

