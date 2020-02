OCURRENCIA. Lo que no tuvo lógica ayer fue el operativo cuasi militar que montó la Policía para transportar drogas a las 5:00 p.m., en medio del tranque de la inversión de carriles en el puente de Las Américas. Queda claro que a esto, de ningún modo, no se le puede llamar inteligencia policial.

EXCUSAS. El proceso de inscripción del nuevo partido del innombrable no ha sido tan fácil como esperaban. Culpan a jueces de paz de varios corregimientos de la capital y a jueces de San Miguelito. Cómo se nota que algunos están acostumbrados a manipular la ley para su propio beneficio. ¿Será por esto que no termina de renunciar de Cambio Democrático? ¿Qué tal?

PAPÁ GOBIERNO. Por cierto, una circular del titular del MEF, Héctor Alexander, informó a todo el gobierno que la fecha de pago del décimo tercer mes fue modificada. Se iba a pagar hoy, pero lo dejaron para el 27 de febrero. Aunque la circular no dice que el cambio es porque seguramente la plata se quedaría en el Carnaval, la nota sí plantea que es para hacerle frente a los gastos escolares. Pero eso no es obstáculo. Como dicen por ahí, “limpio, pero contento”.

SHORTSITÓMETRO . En el noticiero matutino de Telemetro de ayer intervino el subdirector de “Proteger y Servir”, el comisionado Alexis Muñoz para informar que no permitirán la presencia de “niñas y muchachas” con ropas “sugestivas” durante los culecos. Parece que lo único que consiguió fue convertirse en tendencia en las redes sociales, pues le propinaron una de las palizas digitales más grandes que ha recibido funcionario alguno en lo que va del año. Lo acusaron hasta de misógino. Claro ejemplo de cuando la policía está en lo que no debe estar.

