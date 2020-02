¿INOCENCIA? Definitivamente que hay veces en que la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es inmensa. El exdiputado Jorge Alberto Rosas no participó en la diligencia de indagatoria programada para ayer por el caso Odebrecht, debido a que su abogado –quien alega que su defendido no pretende evadir el proceso– presentó una serie de recursos que lograron dilatar la diligencia. Entonces, como diría Shakespeare: Ser o no ser, esa es la cuestión.

