PEPITO . Ayer, el presidente Cortizo anunció que convocará a un “diálogo nacional” para lograr acuerdos en temas de salud y educación, entre otros. Advirtió que el diálogo no será “para estar filosofando”, sino para alcanzar decisiones concretas. Filosofando está él. No es la primera vez que anuncia convocatorias de esta naturaleza. En dos oportunidades (enero y mayo pasado) convocó a diálogos (sobre el programa IVM y las finanzas de la CSS, respectivamente), y de eso no se creó ni un grupo en WhatsApp. Antes, en diciembre, pidió al PNUD que fuera facilitador de un “amplio diálogo”, sobre las reformas constitucionales. Con razón ya nadie le cree.

You May Also Like