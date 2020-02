QUE SIGA EL FIESTO . En Colón, eso del asueto de carnaval se lo toman muy en serio. La Alcaldía, por ejemplo, no laborará desde el sábado de carnaval hasta el jueves 27 de febrero, cuando han decretado un día festivo a propósito del aniversario de la fundación de la ciudad. Menos mal que el aumento de salario del alcalde Alex Lee no prosperó. O, al menos, eso creemos, porque la planilla de esta comuna ni siquiera aparece en la página web de la institución. ¡Falta de transparencia!

LALALANDIA . Y, hablando de alzar las manos para contar los votos, el Alcalde Jose Luis Fábrega dice que no le ve nada de malo a eso de contar votos alzando la mano. Total, durante todo el tiempo que fue diputado y todavía en la actualidad así es que se aprueban las leyes en este país. Qué mal ejemplo, o es que este señor no se ha enterado de los grandes cuestionamientos que este formato le ha ocasionado a la Asamblea Nacional, precisamente por su falta de transparencia.

ARRIBA LAS MANOS. Y, hablando de la playa, un grupo de ciudadanos ha convocado para una manifestación hoy, lunes, en la Cinta Costera a las 6 de la tarde, con el objeto de exigir que el proyecto vaya a referéndum, ya que eso de contar los votos alzando la mano como que no les convence mucho. Habrá que ver cuánta gente asiste esta vez o si, como dice el alcalde, los que no quieren la playa son pocos.

