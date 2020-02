CERO CREDIBILIDAD. Los conductores de taxis fueron a la Defensoría del Pueblo para que esta intervenga como mediadora con el Ejecutivo, a fin de abordar el problema que es para ellos la competencia. Sí, pues. Ellos dicen que no se oponen a la competencia –como la de Uber–, pero dicen que es desleal. Prometen que están dispuestos a hacer los cambios necesarios para mejorar el servicio de transporte en el país. Señores taxistas, si quieren “defender su pan”, las promesas de poco sirven. Cambien primero y después se aborda el tema de su competencia. Llevan años diciendo lo mismo –cual políticos– y no cumplen. Sean serios.

MALA NOTA . Para no olvidar la destacada función de los diputados, recientemente aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley que crea el “Festival de la Cumbia Chorrerana”. Otro proyecto de gran relevancia que se suma al del almojábano, al de las cutarras, sombrero, carretas, toro guapo, etc. Por proyectos de ley circuitales como estos –que por cierto, ya existen– nos cobran $7 mil al mes, más lo que resta por ahí. Estos diputados carecen de sentido común, de imaginación y de vergüenza. ¡Bárbaros!

