DESATINO. Como si al alcalde capitalino, José Luis Fabrega, no se le ocurrieran suficientes locuras, ahora ha convocado a una ceremonia en la que develarán un busto a Omar Torrijos en el Parque Urracá. Los bienes de la comuna son de todos no de un partido político, ni de sus miembros. Cuándo será que el PRD lo entenderá. Sino que le pregunten a Kayra Harding, que intentó volverle a poner Aeropuerto Omar Torrijos a Tocumen.

