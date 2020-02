¡NO VEO! La Contraloría General de la República parece ser siempre la última en darse cuenta de que hay decenas de vehículos estatales que circulan sin la placa correspondiente y mucho menos con la franja amarilla que indica que son propiedad del Estado. Y no son los vehículos que utilizan los mensajeros. Esos carros son los de los jefecitos, pues, si algo los identifica de inmediato, son las luces de escolta ilegales que utilizan y las altas velocidades a las que se desplazan. Pero, claro, no hay peor ciego que el que decide no ver.

GRACIAS A DIOS. El diputado Gabriel Silva se quejó en el programa Radiografía, de Eco Tv, que ni diputados ni el Ejecutivo han presentado reformas para temas importantes, como la educación o la salud. Trabajo hay, dijo, pero ellos prefieren estar en otras cosas. Hay veces en que hay que agradecer que esos diputados estén fuera de la Asamblea, porque si los sesos solo les dan para hacer copy/paste de proyectos de ley para crear festivales y patronales –que ya existen– es mejor seguir sin ellos que permitirles hacer más disparates de los que hacen sin tanto legislar.

CUENTAS QUE SON CUENTO. Otro independiente –Juan Diego Vásquez– se quejó de una votación en la que la subsecretaria de la Asamblea, Dana Castañeda, contó 36 votos a favor de la creación de dos notarías para La Chorrera, cuando, según el diputado, los votos a favor fueron 27. En uno de los anteproyectos de ley de Castañeda, cuando fue diputada, quedó en evidencia un copy/paste que hizo de la ley del Festival del Manito de Ocú. Si no puede crear algo tan básico como una fiesta, difícilmente puede llegar a contar hasta 10… Y eso que fue vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. ¡Bárbara!

HERRAMIENTA. Hoy se lanza el portal Boletín de Diputados que tiene como propósito monitorear el desempeño de los diputados de la Asamblea Nacional. ¡Muy bien! Ahora los panameños podrán estar más vigilantes de lo que hacen o dejan de hacer los honorables. Después de todo, ellos y su compromiso con la transparencia es como aquel monito que no oye, no ve y no habla.

CAPILLA ARDIENTE. La crisis en el sistema penitenciario parece de nunca acabar. Ahora, luego de la fuga de Gilberto Ventura Ceballos, el director y subdirector de esta dependencia -quienes habían sido suspendidos y reintegrados luego de la masacre de La Joyita- “renunciaron” y el gobierNito designó a Graciela Tello, como directora encargada. Con ministros y autoridades nuevas, ¿qué futuro le depara al director de la Policía? Y la jubilación no cuenta.





