BASTA YA. Este fin de semana los suizos aprobaron una norma que busca poner un alto a la discriminación por causa de la orientación sexual. En consecuencia, los restaurantes, hoteles, empresas de transporte, cines o piscinas no podrán rechazar el acceso a alguien debido a su orientación sexual. El incumplimiento de esta regulación prevé multas y penas de hasta tres años de prisión. Como dice el viejo adagio: “La discriminación es la única arma que tienen los mediocres para sobresalir”. Y si no, que le pregunten a Bolota y compañía limitada.

