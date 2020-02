ESPECIALIDADES . Por cierto, la nueva ministra tiene una maestría en gerencia estratégica especializada en gestión de recursos humanos y una licenciatura en contabilidad. Esta última servirá para saber si hay algún fugado, pero gestión de recursos humanos no será tan útil para administrar el Sistema Penitenciario. No obstante, habrá que darle el beneficio de la duda, pues de representante de corregimiento a gobernadora y ahora a ministra de Estado es como pasar de cabo a comisionado de policía en tan solo siete meses. Eso no lo logró ni el Mirones renunciado.

SIN CONVOCATORIA . Aunque han pasado solo un par de semanas desde que se instaló la comisión ad honórem para revisar la situación financiera de la Caja de Seguro Social, no solo no se han vuelto a reunir, sino que tampoco ha sido convocada para los próximos días. Ante la complejidad de los hechos, uno habría pensado que, al menos, se verían la cara cada 15 días. Mientras… tic tac, tic tac.

You May Also Like