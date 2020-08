EL ELEGIDO. La Asamblea reactivó el proceso para escoger al Defensor del Pueblo que completará el mandato de Alfredo Castillero Hoyos, fulminado in situ en octubre de 2019 por supuesto incumplimiento de deberes y negligencia notoria. El ungido sería Eduardo Leblanc, en detrimento de los otros 21 candidatos. Esto no sería nada nuevo, ya que su nombre sonaba desde el año pasado. Lo alucinante es que, según el diputado de CD Alaín Cedeño, Leblanc ya circula por la Asamblea, aparentemente presumiendo del cargo que todavía no ostenta. “Ya nos lo presentaron… los mismos diputados del PRD”, dijo ayer Cedeño. Esta gente ya ni guarda las apariencias…

