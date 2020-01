AMIGOS. Don Mimito dijo, con González Ruiz atrás asintiendo a cada palabra, que participará en debates (no aclaró cuándo), pero que seguirá caminando porque nada reemplaza el contacto con la gente. Lo declaró en el desfile de Las Mil Polleras, donde estuvo de manita cogida con Mireya Moscoso y Ana Mae Díaz. Parafraseando lo que dijo ayer su jefe, a quien por cierto alguien debería regalarle un diccionario a ver si aprende que coger no es con j, Dios los crea y la sed de poder los junta.

