EL QUE LA HACE… El diputado panameñista por el circuito 4-1, Everardo Concepción, se quejó amargamente ante el pleno de la Asamblea Nacional porque no había sido invitado a un evento organizado por la Autoridad Marítima de Panamá para informarle a la población de Puerto Armuelles los avances de la construcción del muelle turístico en esa región. Reclamó haber apoyado al Gobierno en sus proyectos y hasta dijo tener miembros del PRD en su planilla. Menos mal que el evento no fue para inaugurar el muelle, porque, de lo contrario, el diputado habría instalado en el pleno su lavadora de trapos sucios. ¡Bárbaro!

