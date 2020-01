¿HAY O NO HAY ORO? La pregunta ¿dónde está el oro? no es la correcta, pues hay evidencias de que fue entregado íntegramente en 2018 por el Banco Nacional de Panamá –en cuyas bóvedas estaba bajo custodia– a la ya diputada Zulay Rodríguez, a su esposo Álvaro Testa, y al abogado Rafael Araúz. La pregunta correcta es si ya se gastó su “cuota-parte”, como le dice la diputada, es decir, los 42 kilos del precioso metal que ella cobró en calidad de servicios prestados por recuperar el oro. Si es así, el nuevo abogado que representará al excliente de Zulay en este caso poco podrá recuperar.

