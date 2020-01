INCONGRUENCIAS. Verdaderamente que en el periodo de incidencias los diputados aprovechan para decir cuanta locura se les ocurra. Por ejemplo, ayer Miguel Fanovich dijo que el pueblo panameño no había podido entrar a la zona del canal, que había que crear leyes que fomentaran empleos y que los panameños no solo nacieron para ser empleados sino también para crear empresas. Pro tip: El pueblo panameño lleva décadas trabajando en el Canal y viviendo en las áreas revertidas y los indicadores económicos señalan que cada vez hay más emprendedores. Entonces, ¿de qué habla el diputado?

CONFESIÓN . Ayer, el diputado Leandro Ávila justificó la compra de jamones para repartir entre sus electores porque es un acto de “solidaridad”. Es sensibilidad ante el hambre que pasan algunos ciudadanos mientras hay otros con la panza llena. Y lanzó lo que sería una advertencia para sus colegas que se oponen al clientelismo: cuando quieran reelegirse, que vayan a ver cómo les va. Ya lo dijo, señor diputado, sin jamones no hay reelección… Su solidaridad no es más que oportunismo con plata que no le pertenece.

