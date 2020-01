MANDAMÁS . Y la reciente elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Ramón Fábrega, no ha dejado de generar bulla, dentro y fuera de las paredes del Palacio Gil Ponce. Según algunos, el verdadero poder detrás de esta designación lo ostentaría José Ayú Prado con el respaldo del dúo fantástico (Cedalise y Russo) y el de “me grabaron, me grabaron”. Verdaderamente que hay gente que es más difícil de combatir que la peste bubónica en pleno Siglo XIV.

DESORDEN CAPITALINO . Esta semana vencen los permisos temporales que el Municipio de Panamá dio a un grupo de buhoneros en varias áreas de la ciudad. Habrá que ver si el “desalojo” de los comerciantes resulta tan sencillo como anticipan algunos; seguramente no faltará quien se salga con cierres de calles y protestas. No por gusto se dice que “el que da y quita, con el diablo se desquita”.

