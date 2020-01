EFECTO GOEBBELS. Luego de las publicaciones sobre los kilogramos de oro de los que se habría apropiado la diputada Zulay Rodríguez, sus reacciones no se hicieron esperar. Amenazó con demandar a periodistas al mejor estilo de su jefe, porque estos eran hechos que ocurrieron cuando ella no era diputada y, pertenecían a su vida privada. Lo que ella no dijo es que el oro le fue entregado el 21 de septiembre de 2018, es decir varios años después de haber sido elegida en su curul. ¿Verdades a medias?

