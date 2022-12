BURRITO SABANERO. El loco todavía no se ha dado por enterado de la inscripción de Alaín Cedeño. Ni siquiera le ha dado la bienvenida a RM. Falta ver si ahora que ya no está en CD (y, por tanto, no está al servicio de los intereses del amo a lo interno de ese colectivo), RM le regalará una candidatura para las elecciones de mayo de 2024. Después de todo, el que pone la zanahoria delante de la carreta lo hace para que el burro se mueva como él quiere, no para que el burro se la coma. Pero el burro nunca termina de darse cuenta de eso.

HABLA PAJA. A propósito del loco, ayer se manifestó en contra de aquellos funcionarios que quieren “repetir” y “perpetuarse” en el poder. Como siempre, diciendo una cosa y haciendo otra.

BRINCA BRINCA. El tal Alaín, dicho de sea de paso, es un viajero frecuente de las bancadas legislativas: antes de RM y CD, estuvo en el Molirena. Ojalá se le conociera por haber propuesto aunque sea una ley que valga la pena en la Asamblea.

ADVERTENCIA. Después de la partida de Alaín Cedeño, Rómulo Roux lanzó un mensaje a los otros 14 diputados rebeldes de CD: “no los quiero en enero o febrero llorando porque el partido no los postuló. Eso es lo que va a pasar”. En guerra avisada…

DESCONECTADO. En agosto pasado, André Conté -el joven que presuntamente hackeó el sitio de la Policía y el Meduca- fue reconocido como precandidato a diputado por la libre postulación, en el circuito 8-4. Sin embargo, sobre él pesa una medida cautelar que le impide tener acceso a internet. Así que no puede usar la app. Una juez de garantías le dijo que bien podía recoger firmas de apoyo en las oficinas del TE o usar los libros que la ley expresamente prohíbe en el 8-4, donde hay internet. Esta gente no aprende. Si antes teníamos a dos magistrados del TE denunciados por decidir asuntos fuera de su competencia, ahora hay una juez de garantías metiéndose a interpretar la legislación electoral.





