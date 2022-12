MAL EJEMPLO. La página del Organo Judicial está desactualizada. No publica reportes de viajes y pago de viáticos desde agosto de 2022. De no haber incurrido en dichas erogaciones deberían indicar la inusual circunstancia. Mientras la Antai intenta investigar a quienes consultaron al Ifarhu para obtener datos de a quiénes habían ido a parar los auxilios económicos. Verdaderamente que el mundo al revés.

You May Also Like