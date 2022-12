EX. Ayer, cuando el país no salía de su asombro ante la última patanería de la minera, Francisco Sánchez Cárdenas divulgó la lista de presuntos abogados asesores de la empresa: Arturo Hoyos, Juan David Morgan, Inocencio Galindo, Aristides Anguizola, Aníbal Galindo y Eloy Alfaro. Catorce horas después, Pachi sacó una “errata”: había hablado con Alfaro y este le aclaró “que ni él ni su hijo [el actual ministro de Comercio, Federico Alfaro] que ya no labora en uno de los bufetes que asesora a la empresa minera, tienen relación alguna con dicha empresa”. Urge un pronunciamiento formal del ministro: cuándo dejó de “laborar” para la firma que asesora a la minera, qué gestiones llevó a cabo a favor de la empresa y por qué no había dicho nada al respecto. En cualquier otra instancia, esto sería considerado un conflicto de interés o causal de recusación.

‘DUE DILIGENCE’. La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, ofreció una recepción en su residencia en La Cresta. Ahí brindó con gente como José Luis Fábrega, Judy Meana, Héctor Alexander, Kayra Harding y José Muñoz, entre otros. Parece que la embajadora todavía no sabe quién es quién. Debería instalar un departamento de compliance.

COLADOS. Parece que la lista de impresentables que asistió al ágape en La Cresta, a pesar de ser extensa, no incluía al innombrable mayor, porque no se le vio en las fotos del evento. Tendría miedo de que lo recibieran con un traje naranja y un par de esposas.

‘LA VOZ’. Hace un año, Alaín Cedeño dijo que si CD no apoya las aspiraciones de Martinelli, se marchará del partido. No obstante, ahí sigue, con el agravante de que ahora tiene un video musical que es un loa al clientelismo político: “Alaín te da arroz, esta Navidad arroz…” El resto de la letra de la canción es ininteligible. ¿Y el fiscal electoral? Debe estar haciendo planes para ver la final entre Francia y Argentina.

SANTA CLAUS. Desde el día del desfile de Navidad, al alcalde capitalino solo se le ha visto en dos eventos: en la recepción de la embajadora de Estados Unidos y recibiendo una donación del embajador de China. Parece que le gusta alternar con polos opuestos. Solo falta que acuda a la delegación rusa.





