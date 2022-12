HONORES. Martín Torrijos regresó a la Presidencia de la República. Como parece que no hay nadie sentado en el taburete, no habría sido raro pensar que alguien lo mandó a llamar, pero nada de eso. Torrijos y su esposa Vivian estaban ahí, para un homenaje a Ceferino Sánchez Jorquera, primer secretario nacional de Senacyt, quien recibió Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial. Un aplauso para él.

ADVERTENCIA. Las negociaciones con la minera han sido de todo, menos transparentes. Esto da cabida a toda clase de especulaciones y rumores, incluyendo situaciones de supuesta extorsión a la empresa, algo que pondría en serios aprietos a la minera, ya que, si accede, se expone a situaciones legales muy graves, y no en Panamá, sino en su país de origen. Si son ciertos o falsos esos rumores, no es cosa corroborada, pero le recordamos a todos que la mentira tiene patas cortas.

You May Also Like