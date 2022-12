ABUCHEO. Por cierto, Fábrega dijo ayer que si no hay acciones legales por sobrecostos en el desfile y el alumbrado de Navidad, es porque no hay pruebas al respecto. Tres Doritos después, se presentó la primera denuncia penal, por presuntos actos de corrupción. Los Reyes Magos deberían traerle una citación, pero a la fiscalía.

