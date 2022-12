VERGÜENZA. Por lo visto en varios sectores del país se han cansado de esperar que el super ministro del MOP y protegido del presidente Cortizo, Rafael Sabonge haga su trabajo y han creado sus propias brigadas de reparación de calles. Estas personas no solo reparan sus calles, sino que además compran los materiales. El ministro podría ser más inepto… pero no menos inútil.

