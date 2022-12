CUENTAS. Dice la vicealcaldesa Judy Meana que si Contraseñas no entrega un alumbrado satisfactorio , no se le paga. ¿A cuántas empresas les ha dejado de pagar alguna vez el Municipio de Panamá por la prestación deficiente de un servicio? Por cierto, ¿dónde está el contratista responsable del alumbrado? ¿Por qué la vicealcaldesa sale a defender a la empresa? ¿Acaso ella también es vocera de Contraseña?

‘PROPIEDAD PRIVADA’. Supuestamente, el contrato de $2.9 millones con Contraseña es para el alumbrado de 33 parques del distrito de Panamá. Pero, según el representante de Alcalde Díaz, Ricardo Precilla, en su corregimiento pusieron el alumbrado en el parque de un residencial y no en un espacio público. ¿Eso no es peculado de uso?

