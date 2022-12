RARO, RARO. Parece que los ediles del Consejo Municipal de Panamá han decidido no aguantar más disparates del alcalde. Ayer martes, Fábrega fue repudiado, incluso por representantes de su propio partido, como Carlos Pérez Herrera y Senen Mosquera, que hasta ahora habían defendido todas sus sandeces. Por una vez el recinto se llenó de quejas y, al menos esta vez, no eran de parte de los panameñistas Willie Bermúdez y Ricky Domínguez. A todo pavo le llega su navidad.

SUSPENSO. Varios distritos del país programaron desfiles de Navidad este año. Ante el rápido aumento de casos de la covid-19, ya el de La Chorrera decidió suspender la actividad para proteger la salud de sus residentes. Mientras, el alcalde del distrito capital no solo guarda silencio, sino que su desfile es el único que cuesta una millonada. No es casualidad.

