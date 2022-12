¿CLIENTELISMO? El pasado fin de semana, en un almuerzo con docentes de la Unachi, Etelvina de Bonagas anunció que aceptaba “el reto” de ocupar la rectoría por un nuevo periodo. Ella calcula que en ese evento había unos 500 profesores. En esta elección, los votos no se cuentan por igual: los docentes representan el 60%; los estudiantes, el 30%, y los administrativos, el 10%. Como buena parte de estos profesores son eventuales, ojalá no les estén prometiendo la permanencia en el cargo a cambio del voto.

¡AUXILIO! Primero, se caen los turistas del puente que conecta las embarcaciones con el puerto de cruceros de Amador. Luego, inventan una tarifa para cada tripulante mientras, presuntamente, obligan a las naves a utilizar el servicio de abastecimiento de combustible que brinda un pariente del administrador de la AMP. Ahora, hay quejas por las deficientes atenciones a los turistas del crucero que llegó el pasado sábado, dado que las instalaciones para recibirlos no están todavía terminadas. ¿Y Nito? Pensará que este no es su problema y andará haciendo planes con Eskildsen sobre dónde ver el partido de España con Marruecos o comprar el regalo del día de la madre.

