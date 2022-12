TURNO. Celia Peñalba, abogada de los diputados rebeldes de CD, presentará un recurso en contra de la decisión de Rómulo Roux de no aceptar la solicitud de Yanibel Ábrego para celebrar una convención extraordinaria. Imaginen qué pasaría si esa apelación aterriza en el escritorio del nuevo magistrado del Tribunal Electoral… La semana pasada, Luis Guerra prometió que hará un trabajo “independiente” y “en beneficio de los demás, no en beneficio propio”. Entonces se sabrá si las características que tanto defiende serán ciertas o no.

INCAPACES. La Alcaldía de Panamá tuvo la brillante idea de colocar unas vallas por toda la ciudad para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, utilizando la imagen de una adolescente que tiene una condición del espectro autista (y que, según la Alcaldía, padece “discapacidad intelectual”). La madre de la adolescente (que inicialmente aceptó participar y a la que pueden seguir en Tik Tok @miriamgimal) rechaza el tratamiento “indignante” que la Alcaldía ha dado al tema y pidió que retiraran todas las vallas en las que aparecía su hija. La Alcaldía le dijo que eso era “imposible”, pero cuando la señora amenazó con retirar ella misma las vallas, prometieron que se encargarían de eso hoy mismo. Esta gente no puede hacer ni una campaña sin insultar. Y así quieren decenas de millones de dólares para navidades y mercados..

BLOQUEO. Por cierto, la vicealcaldesa Judy Meana tiene sus mensajes “protegidos”, por tanto, ella aprueba quién los lee y quién no. Ahora tenemos en la Alcaldía de Panamá a una funcionaria que no funciona y una comunicadora que no se comunica… Es la antítesis de ella misma.

HUECO. Rafael Sabonge dijo sentirse “satisfecho” con su gestión como ministro de Obras Públicas. ¿Será que vende amortiguadores?





