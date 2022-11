POR FUERA. En la Asamblea Nacional, no hay señales de vida, ni siquiera en Twitter. Es cierto que el pleno legislativo está en receso, pero, ¿qué ocurre con el trabajo de las comisiones legislativas permanentes? O el community manager está de vacaciones o los diputados siguen en asueto y no se lo han comunicado a nadie.

GOLAZO. La goleada de España a Costa Rica es solamente superada por la tanda de penales que le está metiendo Fábrega al presupuesto. El Municipio de Panamá utilizará el 40% del monto asignado a inversión de la descentralización de 2022, para financiar sus gastos de “funcionamiento”. El traslado, por casi $36 millones, fue aprobado por el Consejo Municipal de Panamá el pasado martes, una semana después de que el presidente Cortizo sancionara unas modificaciones a la Ley de Descentralización que permiten, precisamente, que los millones destinados a inversión se utilicen en planilla, contratos y “obras sociales”. ¿Ese era el apuro? Ahora, en el distrito capital tendremos la versión municipal de los promotores deportivos y culturales que durante años han asaltado el presupuesto de la Asamblea. ¿Para eso era la reunión de Adames y Fábrega? ¿Para hacer la transferencia del conocimiento o know how ?

You May Also Like