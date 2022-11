RECUERDOS. Para no olvidar cuando en el quinquenio pasado el gobierno decretó día libre luego de que Panamá clasificara para el Mundial de Rusia, ahora Arabia Saudita hizo lo mismo luego de su triunfo frente a Argentina, con la diferencia de que aquel es de los más ricos del mundo y, Panamá… mejor reír para no llorar.

BRAVA . Hay historias o más bien personajes que siempre dan de qué hablar y, este es el caso de la alcaldía capitalina, su alcalde José Luis Fábrega y ahora también su vicealcaldesa Judy Meana. Esta última manifestó su enojo con el exjefe de la comuna José Blandón porque la llamó “cómplice” e “inocente utilizada”. Más allá de si es cierto o no, lo que no queda claro de sus declaraciones es ¿Cuál de los dos “señalamientos” le molestó más a Meana?

