NÉMESIS. “Esto no es guerra”, habrán gritado al unísono algunos de los asistentes al almuerzo convocado esta semana por Martinelli, cuando vieron a Yanibel Ábrego y Génesis Arjona armónicamente sentadas una al lado de la otra. Pero la realidad es que el problema no es entre ellas solamente, sino con varios disidentes que ven que lo que podría estar en ciernes es una traición a los traidores, para que al final Yanibel se ponga a salvo en RM y los demás queden tirados a su suerte.

¿VENGANZA? Álvaro Alvarado se muda de local, aunque cerca del que ocupa actualmente su restaurante Allá Onde Uno, en Costa del Este. Fuentes fidedignas revelaron a este medio que hace tres semanas, Niki Corcione –uno de los socios del llorón y dueño del local que alquila Alvarado hasta final de año– le conminó a irse, pues tenía una oferta por ese mismo espacio, a la que no podía decirle que no. Algunos están seguros de que se trata de una movida del llorón, que siempre busca la forma de vengarse de quien no está con él.

