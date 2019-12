PAYASO. El problema no es creerse vivo, sino pensar que los demás son tontos. Y Navarro jura que todos somos tontos. Ayer publicó en su Twitter una carta del 30 de diciembre de 2015 –imagínese usted– en la que el Tribunal Electoral le certifica que ninguna de las personas que él enlista aparecen en su lista de donantes. O sea, él le mandó una lista de martinellosos al Tribunal Electoral para que le verificaran si aparecían entre sus donantes. ¿A él qué le pasa? ¿Acaso esos son los únicos martinellosos? ¿Y cuánta gente no se esconde detrás de sociedades? Lo que queremos es la lista íntegra, como lo prometió. Deje de insultar la inteligencia de los demás.

