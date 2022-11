PLANTÓN. La delegación de la Unión Europea en Panamá busca una nueva sede para su exposición fotográfica “Mamá, yo no quiero la guerra”, porque la Asamblea Nacional -que albergaría el evento en uno de sus salones- canceló su participación, un día antes de la apertura. El repentino cambio de planes se debe a “problemas logísticos y razones técnicas”. La Asamblea, por cierto, está vacía, porque el pleno legislativo está en receso y parece que las comisiones también, porque ni una (salvo la de Presupuesto, que se reunió el 8 de noviembre) ha sesionado en las dos últimas semanas. ¿Hasta cuándo les vamos a seguir pagando para que no trabajen?

