ESPECIE. El Bin Bin reapareció en la COP19 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), que se celebra en Amador. Ahí se refirió a los escándalos de este gobierno. “Que se estén robando los dineros del Ifarhu para mandar un chiquillo a jugar tenis o mandar al otro, hijos todos de millonarios políticos de estos corruptos. Irse donde les da la gana con nuestros dineros, sin tener siquiera que pagarlos… Que el Ifarhu sea utilizado como botín político no tiene perdón de Dios”, comentó Navarro. Lo que no dijo fue a qué especie en peligro fue a ver a la convención: al mono perezoso o al PRD.

BURLA. El prófugo Chichi De Obarrio promueve un proceso para que su hija menor de edad sea enviada a Italia, donde él reside. Una juez de Niñez y Adolescencia favoreció la entrega de la niña a De Obarrio, supuestamente -según la madre de la menor- con el visto favorable del Ministerio Público. Es el mismo Ministerio Público que acusa a este caballero en otros procesos (por presunto blanqueo, enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios, peculado…), en algunos de los cuales incluso ha sido declarado “en rebeldía”. ¿Será que las fiscalías anticorrupción y del crimen organizado no se comunican con las de niñez y adolescencia? ¿Acaso estas autoridades no han pensado en qué pasará con esa niña si De Obarrio es nuevamente capturado por Interpol o sale huyendo otra vez?

