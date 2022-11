SE SUPO. Circula en redes un texto que vincula directamente el incidente ocurrido en Xtreme Plaza en San Miguelito con bandas criminales. Esto no sería sorpresa y explicaría la cantidad de excusas dadas por Huevito, su sobrino y el resto de los que ahora no tuvieron nada que ver con lo sucedido. Cuando el río suena… piedras trae.

POLITIQUERÍAS. Parece que el alcalde de Santiago por Cambio Democrático Samid Gozaine no planea dejarse de Gaby y su gente. Ha dicho públicamente que no permitirá que un par de funcionarios “impongan un palco alterno y político para promocionar a un precandidato presidencial y a 4 Diputados”. No será esta, más bien una estrategia para beneficiar al candidato de su preferencia… verdaderamente que el burro hablando de orejas.

