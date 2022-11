CUENTO. Huevito Pineda dice: “Cuando no puedan igualarte y mucho menos superarte, intentarán ensuciarte”. Todo parece indicar que el diputado ignora… o quiere ignorar el hecho de que son ellos mismos, y no pocas veces, los que solitos se ensucian. Si fuera un político serio y sin nada que esconder seguramente la cantidad de explicaciones que él y su entorno han dado estarían de más.

