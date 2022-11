A MEDIAS. Lo que dice el MOP: “La ampliación de la carretera Panamericana: tramo puente de las Américas – Arraiján, generará mayor fluidez en la vía y menos costos en el funcionamiento del transporte, mejorando la calidad de vida de los panameños residentes en el área oeste”. Lo que no dice el MOP: El cuarto puente sobre el canal no estará listo a tiempo por lo que los conductores se encontrarían con un embudo para entrar a la ciudad. Saque sus propias conclusiones.

HUEVO ROTO. Algunas adivinanzas son tan obvias como aquella que dice: blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. Y si no que le pregunten a la gente de San Miguelito y a los verdaderos propietarios de la discoteca Xtreme, o es que lo sucedido el fin de semana en dicho lugar, explicaciones del diputado incluidas, es pura coincidencia. A otro con ese cuento.

You May Also Like