YO SÍ PUDE. Mientras tanto, el que sí gozó de las dianas fue el vice, tras el regreso de su “secreto” viaje a los Estados Unidos. La celebración la hizo en compañía de casi todo el Gabinete (hay que recordar que varios ministros no están en sus puestos). El funcionario parece no haberse dado cuenta del descontento general que había en redes, pues lo que antes era una celebración con el pueblo, quedó reducido a una fiesta exclusiva.

DESAIRE. Aquello de que “este pueblo es PRD” es un cuento más chino que el ham pao. La indignación se apoderó de todos aquellos que acudieron a la Presidencia a presenciar las dianas. No los dejaron pasar, porque ¿no tenían el carné del PRD? Tuvieron que conformarse con escuchar a lo lejos las tonadas patrióticas, mientras los miembros del gobierno ocupaban la primera, la segunda y la tercera fila. El resto, a los lejanos gallineros. ¿Es que acaso tenían abiertas algunas botellitas de Macallan 18 años y no alcanzaba para todos?

