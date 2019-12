SIN PODERTE HABLAR. Después de criticar al cantautor Rubén Blades por vivir en EU y al mismo tiempo reprochar la invasión de ese país a Panamá en 1989, el también músico y compositor Willie Colón pidió disculpas a su colega y al pueblo panameño. “Lo último que quisiera hacer es ofender la tierra y la gente que me dieron mi primera oportunidad. Vivo siempre agradecido por eso”. Como dice la canción que el mismo Colón suele cantar… “Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción…”. ¡Tolerenacia!

