¿UNO MÁS? ¿Será cierto que Pérez B. se prepara una vez más para correr en las primarias del PRD para ser candidato presidencial? ¿No que Carrizo era un político que podía hacer la diferencia, que sería un buen candidato presidencial por el PRD? Pero ahora muchos creen que el vice no subirá la loma. Lo que sí se puede decir desde ya es que las primarias del PRD serán ferozmente reñidas y en algunos casos, la pelea será de tigres con burros amarrados. (Así dice el refrán, y cualquier parecido con la realidad puede que no sea coincidencia).

AMARGURA. Los vecinos de Obarrio, tras la explosión registrada ayer en la mañana en un edificio residencial en calle 54, expresaban no solo su temor por lo ocurrido, sino el hartazgo porque en este país –decían– todo se soluciona con dinero. Aunque se desconocen las razones de la explosión, si hubo o no negligencia o irregularidades, lo cierto es que la percepción de corrupción en todas las instituciones del Estado es palpable. La pregunta que queda es: ¿Si hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos, qué nos garantiza que todo no se solucione de la misma manera?

