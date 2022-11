BARBARIDAD. Indiscutiblemente, la gente del PRD vive en mundos paralelos. Por un lado, un grupo de ellos se reúne en la casa de Mello Alemán para jurar unidad y apoyo a Gaby; y por el otro, Crispiano no ha parado de hacer campaña dentro y fuera de su circuito, mientras Pedro Miguel lanza un movimiento torrijista. Lo que pasa en el gobierNito no es otra cosa que un fiel reflejo de lo que pasa en el partido. Y así quieren cinco años más.

VIAJE RELÁMPAGO. El vice habría viajado este domingo en vuelo comercial a EU para presuntamente reunirse con la nueva embajadora de ese país en Panamá, pese a que aún no ha pisado suelo patrio. En la pequeña delegación que habría acompañado al vice, llama la atención la presencia un cercano familiar político del vice pues no es funcionario. A lo mejor va de intérprete, porque con el vice es difícil hacer de traductor.

