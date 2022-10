¡AUXILIO! Las peores y más viperinas lenguas políticas especulan sobre la revelación de los nombres de la filtración del Ifarhu. Apuntan a fuego amigo. Y no le ha hecho ninguna gracia a los que han tenido que cargar con el escándalo –en su mayoría diputados nada amistosos– que no están tan sonreídos como lo está habitualmente el que hala de los gatillos. La guerra sucia dentro del PRD apenas comienza y ya hay víctimas fatales.

‘CON NANDO ANDO’. Que nadie diga que el compañerismo no es una virtud del Gabinete. En medio del escándalo por los auxilios económicos del Ifarhu, Roger Tejada y Omar Montilla han recurrido a sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo al cuestionado director de esa entidad, el copartidario Bernardo Meneses. “Nando, ¡estamos contigo!”, “un gran líder de la juventud”, “sigue con tu misión de transformar vidas”. Si se proponen hacer un infomercial del Ifarhu, no les queda tan bien.

You May Also Like