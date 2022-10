CUENTACUENTOS. Según Zulay, “ni sumando mi salario neto por 5 años podía haber cubierto la totalidad” del costo de la universidad estadounidense de su hija. Entonces, ¿por qué no pidió un préstamo, como hacen muchos padres de familia? Si a una pareja, que gana (por lo menos) $25 al mes, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, ¿qué pueden decir los demás? Con esta manera de manejar sus finanzas personales, no deberían dejar que se acerque ni a la puerta de la Comisión de Presupuesto.

