A LA MAR. Después de que circulara el video en el yate, Katleen Levy anunció que no se quedará callada por lo que considera una violación a su intimidad. “Además de ser contenido pasado, no causa repercusiones al país”, indicó. Supuestamente Héctor Brands también se pronunció en similares términos, en un mensaje que luego fue eliminado de sus redes sociales. Sea como sea, el tema ya fue afrontado por los dos protagonistas. Así que el país ya puede respirar tranquilo y volver a ocuparse de asuntos de mayor gravedad.

DE BOCA. Al parecer, no todo está dicho en el caso New Business. Según se supo, el innombrable echa chispas porque hace unos días Mike Btesh habría llegado a un acuerdo con la fiscalía. Según dicen, cantó, cantó y cantó. Pocas cosas lo sacan de control y la traición es una de esas… ¿No es así, che?

