GARRAFONES. A propósito de interinstitucionalidad, al menos una docena de funcionarios de diferentes entidades supervisaron una jornada del programa “Cuidando nuestras áreas verdes”, en la Calzada de Amador. En otras palabras hay más de doce funcionarios de varias entidades que no tienen nada más productivo que hacer que supervisar la limpieza de áreas verdes en el Causeway. Lo que no nos cuesta…

